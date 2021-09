Mediterrane Eleganz präsentierte Giorgio Armani am Samstag abend auf der Mailänder Fashion Week. Als der 87jährige Designer am Ende der Show auf den Laufsteg kam, erhob sich das Publikum zum Schlussapplaus von seinen Plätzen. Armani war nach über 20 Jahren an den Ort zurückgekehrt, wo er seine größten Erfolge gefeiert hatte: das kleine Theater in seinem Mailänder Innenstadtpalazzo. Die klassischen Armani-Codes, durchmischt mit Einflüssen, die Nomaden gesammelt haben könnten – so charakterisiert der Designer seine neue Damenkollektion. (dpa/jW)