Nachschlag: Pflicht zum Seitenhieb

imago images/Mary Evans Bertolt Brecht, fotografiert am 1. Mai 1948

Sehr verdienstvoll, dass der Deutschlandfunk an Bertolt Brechts »Offenen Brief an die deutschen Künstler und Schriftsteller« erinnert. Vor 70 Jahren, am 26. September 1951, wurde seine eindringliche Warnung vor einem neuen Krieg im Neuen Deutschland veröffentlicht und parallel dazu mittels Tausender Flugblätter auch im Westen verbreitet. Die ungeheuere Wirkung wird gewürdigt, insbesondere Brechts Vergleich mit Karthago, der bis heute allseits bekannt ist: »Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten.« Natürlich kommt der DLF-Beitrag nicht ohne Seitenhieb auf die DDR aus. Es wird die Frage gestellt, ob die Forderung des Dichters nach »völliger Freiheit« des Buches, des Theaters, der bildenden Kunst, der Musik und des Films – mit der Einschränkung, dass sie nicht kriegsverherrlichend sein dürften – nicht ironisch gemeint gewesen sei. Wäre auch zuviel verlangt, den Text einfach so stehen zu lassen. (mme)