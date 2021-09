Ludwighafens Sieger

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen hat seine Filmkunstpreise in diesem Jahr gleichwertig in drei Kategorien vergeben. Ausgezeichnet wurden »Ivie wie Ivie« von Sarah Blaßkiewitz (Film) und »Ich bin dein Mensch« von Maria Schrader (Drehbuch) sowie »One of These Days« von Bastian Günther (Regie). Das teilten die Veranstalter am Samstag in der pfälzischen Stadt mit. (dpa/jW)