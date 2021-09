Nachschlag: Plaudern mit Korte

imago images/teutopress Wer eine Mehrheit organisiert, darf regieren – so funktioniert Demokratie nach Auskunft von Experten wie dem bewährten Professor Korte

Wahlkampfzeiten sind Zeiten für Politprofis. Da die Nachfrage nach ihren Analysen groß ist, bindet man die Experten gerne eng an sich. Karl-Rudolf Korte ist so einer. Der Professor für Politikwissenschaft wird von den öffentlichen-rechtlichen Sendern immer dann ausgebuddelt, wenn die großen Fragen besprochen werden wollen. Der Vorteil: Korte erzählt nichts Neues oder Relevantes, sondern käut das wieder, was das Publikum schon längst geschluckt hat. Da zappt Max Mustermann nicht weg, sondern nickt, da er sich bestätigt sieht. Das einzige positive an dieser Scheuklappenwissenschaft ist das Wort dafür: Positivismus. Im ZDF-»Heute-Journal« plauderte Korte am Sonntag abend mit Marietta Slomka über das letzte »Triell« der drei Kanzlerkandidaten. Seine These: Wer Mehrheiten organisiert, kann den Kanzler stellen. Was er damit sagen wollte, war: Et kütt wie et kütt, und et hätt noch emmer joot jejange. Auch wenn dieser Bundestagswahlkampf bald vorbei ist: Männer vom Fach wie Korte werden sicher weiter geistreich analysieren. (jg)