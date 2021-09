Ein Spider-Man-Comicheft ist in den USA für 3,6 Millionen US-Dollar (etwa 3 Millionen Euro) versteigert worden. Das Heft mit dem Titel »Amazing Fantasy No. 15« war im August 1962 erschienen. Damals hatte Superheld Spider-Man seinen ersten Comicauftritt. Es sei das teuerste jemals bei einer Auktion versteigerte Comicheft, teilte das Auktionshaus ­Heri­tage Auctions im texanischen Dallas am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das Heft war 1962 für 12 Cent verkauft worden. (dpa/jW)