Neu erschienen

ISW-Report

In der Schriftenreihe des Münchner Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung hat Roland Charles Pauli eine kompakte Studie über »die Macht der EZB« vorgelegt. Pauli versucht die Frage zu beantworten, was eine Zentralbank überhaupt ist und worin die Besonderheiten der Europäischen Zentralbank bestehen. Er untersucht die Rolle der EZB in den Krisen seit 2008 – darunter auch die »zweite Welle« der EZB-Anleihekäufe in der Coronakrise –, analysiert konservative und neoliberale Kritiken der EZB und stellt zuletzt die Frage, ob Zentralbanken »Instrumente einer alternativen sozial-ökologischen Wirtschaftspolitik« sein können. (jW)

ISW-Report, Nr. 125 (Juni 2021), 31 Seiten, 3 Euro, Bezug: Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e. V., Johann-von-Werth-Str. 3, 80639 München, E-Mail: isw_muenchen@t-online.de

Potsdamer Konferenz

Im Verlag des außenpolitischen Journals Welttrends ist soeben ein Sammelband mit Beiträgen einer Konferenz erschienen, die anlässlich des 75. Jahrestages der Potsdamer Konferenz im August 2020 in Potsdam stattfand. Einleitend stellen die Herausgeber unter anderem fest, dass neben der russischen Botschaft auch die US-amerikanische, die französische und die britische zu der Veranstaltung eingeladen worden seien. Während der russische Botschafter sich zu einem Grußwort bereitfand, sagten die Briten ab, die Botschaften Frankreichs und der USA reagierten nicht. Der Band dokumentiert neben Auszügen aus zwei Podiumsdiskussionen die Vorträge von Peter Brandt (»Die Potsdamer Konferenz in ihrem historischen Zusammenhang«), Alexander Neu (»Von Jalta und Potsdam nach Paris und danach?«), Anton Latzo (»Potsdamer Abkommen und UNO – Lehren des Krieges und Programm für die Nachkriegswelt«) und Zbigniew Wiktor (»75 Potsdamer Konferenz – höchste Zeit für Neubesinnung auf Entspannung und friedliche Zusammenarbeit aus polnischer Sicht«) sowie die anschließende Diskussion. »Nachträge zur Konferenz« haben Siegfried Prokop, Gabriele Krone-Schmalz, Lothar Schröter und Ludger Volmer beigesteuert. (jW)

Initiativkreis 75 Jahre Potsdamer Konferenz (Hrsg.): 75 Jahre Potsdamer Konferenz. Höchste Zeit für Neubesinnung auf Entspannung und friedliche Zusammenarbeit. Welttrends, Potsdam 2021, 156 Seiten, 9,80 Euro, Bezug: Welttrends, Medienhaus Babelsberg, August-Bebel-Str. 26–52, 14482 Potsdam, E-Mail: verlag@welttrends.de