Der Wecker und der Knast

imago/Dieter Bauer Ingrid Strobl und der damalige CDU-Landeschef in NRW, Kurt Biedenkopf, bei einer Podiumsdikussion (19.2.1986)

Mit ihrem Buch »Vermessene Zeit« hat Ingrid Strobl einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des staatlichen Umgangs mit linker Militanz in der Bundesrepublik vorgelegt. Die 1952 in Innsbruck geborene Autorin studierte Kunstgeschichte und Germanistik, promovierte über »Rhetorik im Dritten Reich« und war 1979 bis 1986 Redakteurin der Zeitschrift Emma.

1987 wurde sie unter dem Vorwurf der »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung«, in diesem Fall der »Revolutionären Zellen« (RZ), in Köln festgenommen. Die Ermittler hatten herausgefunden, dass sie einen Wecker erworben hatte, der 1986 als Zeitzündvorrichtung bei einem Anschlag der RZ auf ein Verwaltungsgebäude der Lufthansa am Kölner Rheinufer benutzt worden war.

Die RZ wollten mit dem Angriff, der einen Sachschaden von rund 130.000 DM (etwa 66.000 Euro) verursachte, vor allem gegen die Lufthansa-Chartertochter »Condor« protestieren, die – so ein Vorwurf im damaligen Bekennerschreiben – »Männer mit Bumsbombern« in asiatische Länder transportiere und sich damit »ihren Teil am internationalen Zuhälterprofit« sichere.

Die Behörden hatten damals große Schwierigkeiten, den Mitgliedern der RZ auf die Spur zu kommen. Strobl, die beim Kauf des nummerierten Weckers fotografiert worden war, wurde zum Verhängnis, dass einer der Ermittler sie in einer im Februar 1987 ausgestrahlten Fernsehdokumentation über die Emma wiedererkannte. Fortan wurde sie observiert und im Dezember 1987 festgenommen. Die im Juni 1989 ausgesprochene fünfjährige Haftstrafe hob der Bundesgerichtshof auf. In der Revisionsverhandlung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf wurde sie 1990 wegen Beihilfe zu einem Sprengstoffanschlag verurteilt und noch im selben Jahr aus der Haft entlassen.

In ihrem Buch beschreibt Strobl die Kargheit ihrer Haftzeit in den Justizvollzugsanstalten von München und Essen. Sie zeichnet Erfahrungen mit Mitgefangenen und JVA-Angestellten nach und lässt Leserinnen und Leser an ihren Strategien, den tristen Knastalltag möglichst unbeschadet zu überstehen, teilhaben. Maßgeblich schöpfte Strobl diese Kraft aus ihrer Arbeit für ein Buch über den Widerstand von Frauen im von den Nazis besetzten Europa. Strobls Sätze sind oft auffallend kurz. Die Zumutungen des Alltags einer Gefangenen sind darin vielfach spürbar. Sicherlich ist das Buch nicht geeignet, um vertiefend in die Geschichte der RZ einzuführen. Es ist ein individuelles Zeitdokument, das Nachgeborenen ein Gefühl für eine gar nicht so weit zurückliegende Zeit vermittelt, die zugleich doch so unendlich lange her zu sein scheint.