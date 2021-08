Sachsen-Anhalt: Bierpreise steigen

Halle. Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen deutlich mehr Geld für Bier bezahlen. Im Juli lag der durchschnittliche Bierpreis um fünf Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte. Pils, Lager oder Schwarzbier waren laut Angaben der Statistiker im Schnitt 4,3 Prozent teurer als im vergangenen Jahr. Für Weizen- oder Altbier stieg das Preisniveau um 9,5 Prozent, für Biermixgetränke sogar um rund elf Prozent. (dpa/jW)