Linke: Kritik an Bafög-Reformidee

Augsburg. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) erklärte gegenüber der Augsburger Allgemeinen (Montag), die staatliche Unterstützung von Schülern, Studenten und Auszubildenden müsse überarbeitet werden. Unter anderem will die Ministerin die Bafög-Altersgrenze für Studierende nach hinten verschieben. Kritik kam von Nicole Gohlke. Karliczek müsse das Bafög grundlegend reformieren, wird die Sprecherin für Hochschulpolitik der Bundestagsfraktion von Die Linke in einer am Montag verbreiteten Mitteilung zitiert. »Denn aktuell erhalten überhaupt nur noch elf Prozent der Studierenden die Förderung, nur acht Prozent den Höchstsatz«, so Gohlke. (dpa/jW)