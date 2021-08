Plan gegen lange Erwerbslosig

Berlin. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat am Montag in Berlin einen Neun-Punkte-Plan zum möglichst raschen Abbau der Langzeiterwerbslosigkeit vorgestellt. Während die Erwerbslosenquote seit Beginn des Jahres 2021 wieder rückläufig sei, drohe sich die Zahl der Langzeiterwerbslosen in der Coronakrise bei über einer Million zu verfestigen. Um 47 Prozent ist nach Angaben des Verbandes deren Zahl während der Pandemie gestiegen. »Wir dürfen die über eine Million Langzeitarbeitslosen jetzt nicht aus dem Blick verlieren und zu den arbeitsmarktpolitischen Opfern der Pandemie werden lassen«, mahnte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. (jW)