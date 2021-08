Knapp 1.400 »Ortskräfte« eingereist

Berlin. Nach der Rückkehr der letzten deutschen Streitkräfte aus Afghanistan sind bis Ende vergangener Woche knapp 1.400 afghanische Ortskräfte der Bundeswehr und ihre Familienangehörigen in die BRD eingereist. Das teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin mit. Die Aufnahme der Ortskräfte und ihrer Familien soll diese vor möglichen Racheakten durch die radikalislamischen Taliban schützen, die in Afghanistan immer weiter vorrücken. (AFP/jW)