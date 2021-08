Bankenaufsicht warnt vor Big-Tech-Konzernen

Frankfurt am Main. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt vor dem wachsenden Einfluss internationaler Big-Tech-Konzerne im Zahlungsverkehr. Besondere Sorgen bereiten den Aufsehern die enormen Mengen an Kundendaten, die die Monopole anhäufen und kontrollieren. Ihr Vormarsch in den Zahlungsverkehr mit Diensten wie Apple Pay und von ihnen geplante Digitalwährungen wie die Facebook-Devise Diem könnten die traditionelle Finanzwirtschaft in kurzer Zeit komplett transformieren. Etablierte Bankensysteme könnten ins Wanken geraten, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Aufsatz. (Reuters/jW)