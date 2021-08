Fregatte »Bayern« in Indopazifik entsandt

Berlin. Die Fregatte »Bayern« ist am Montag von Wilhemshaven aus in Richtung Indopazifik aufgebrochen. Ihr Einsatz soll gut sechs Monate dauern. Das im Jahr 1996 in Dienst gestellte Kriegsschiff mit einer Länge von 139 Metern soll über das Mittelmeer, am Horn von Afrika und Indien vorbei durch die Straße von Malakka nach Singapur, Indonesien, Südkorea, Japan und Australien fahren. An Bord befinden sich mehr als 200 Bundeswehr-Soldaten.

Für die Mission sind gemeinsame Übungen mit Militärs anderer Nationen sowie Hafenbesuche und als Kern der Mission eine mehrtägige Fahrt durch das Südchinesische Meer geplant. Die »Bayern« soll sich unterwegs an dem NATO-Einsatz »Sea Guardian« im Mittelmeer beteiligen sowie an dem EU-Einsatz »Atalanta« vor dem Horn von Afrika und der UN-Mission zur Seeraumüberwachung vor Nordkorea.(AFP/jW)