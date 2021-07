Vertriebsfrage

Scarlett Johansson (36) hat im Streit um ihren neuen Film »Black Widow« den Disney-Konzern verklagt. Vor Gericht in Los Angeles reichte die Schauspielerin am Donnerstag (Ortszeit) eine Klage wegen Vertragsbruchs ein. Diese richtet sich gegen die gleichzeitige Veröffentlichung des Marvel-Films »Black Widow« im Kino und bei der Streamingplattform Disney plus, wie US-Medien unter Berufung auf die Gerichtsdokumente berichteten. Dieser zeitgleiche Start habe gegen Vertragsabsprachen verstoßen, macht Johansson in der Klageschrift geltend. Ihr sei bei Vertragsabschluss im Jahr 2017 eine exklusive Filmveröffentlichung auf der Leinwand zugesagt worden. (dpa/jW)