Nachschlag: Bleibendes Thema

imago images / ZUMA Press Der australische Filmemacher und Schriftsteller John Pilger nimmt kein Blatt vor den Mund, hier bei Protesten gegen die Inhaftierung und drohende Auslieferung von Julian Assange (London, 2.9.2019)

Vor 20 Jahren drehte der australische Filmemacher John Pilger mitten in der Zweiten Intifada die Dokumentation »Palestine Is Still The Issue« (Palästina ist immer noch das Thema). Einer der darin Interviewten war der israelische Historiker Ilan Pappé, ein scharfer Gegner der Besatzungspolitik seines Landes. Vergangenes Wochenende lud die US-amerikanische Webseite Consortium News Pilger und Pappé ein, um nach einer Ausstrahlung des Films live im Internet über den Nahostkonflikt zu diskutieren. Was passierte? Die Streamingplattform Youtube stoppte die Übertragung mit der Begründung, es handele sich um »Spam« und »Betrug«. Wer aber bei »Israel-Kritik« kalte Füße bekommt, sollte gerade diesen Film sehen! Pilgers erste Doku über Palästina stammt übrigens aus dem Jahr 1977 – schon sie trug genannten Titel. Besser lässt sich die Situation nicht auf den Punkt bringen: Nichts hat sich in all der Zeit geändert. Am Mittwoch hatte Youtube allerdings ein Einsehen und gab den Videoblog wieder frei. (jt)