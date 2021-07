Jason Ashwood Preisgekrönter Tänzer: Rainer Krenstetter

Der Stummfilm und das Ballett sind nicht gleich alt, auch nicht gleich jung, haben aber einiges gemeinsam: Sie sind beide ohne Worte beredt und sozusagen von Hause aus auf Musik angewiesen. Im Kino Babylon in Berlin-Mitte finden die drei Künste – Ballett, Film und Musik – in der kommenden Samstag nacht zur Geisterstunde zusammen. Vor dem Film »Le fantôme du Moulin-Rouge« von René Clair aus dem Jahr 1925, einem der ersten Fantasyfilme, tanzt der berühmte Ballerino Rainer Krenstetter das brandneue Solo »Satyrisches Erwachen« live auf der Kinobühne. Ein Mann mutiert darin unter dem Eindruck der magischen Natur zum Faun. Beginn: 23.59 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Tickets können online reserviert werden.

Krenstetter wirbelte sich in der Malakhov-Ära bis 2014 beim Staatsballett Berlin in die erste Reihe. Seither brilliert er als Erster Solist beim Miami City Ballet, einer anspruchsvollen Truppe, die den delikaten Stil des gebürtigen Russen George Balanchine pflegt. Krenstetter hat in Berlin noch mit Maurice Béjart gearbeitet, tanzt aber auch Stücke von Roland Petit, Twyla Tharp und Alexei Ratmansky.

Die expressive Choreographie und die Moderation vom »Mitternachtstanz« im Babylon übernimmt jW-Autorin Gisela Sonnenburg, die als Fünfjährige mit dem Ballettanzen begann und irgendwie nie so richtig damit aufgehört hat. Kreiert hat sie das elfminütige Stück für Krenstetter per Zoom. Viele Choreographen nutzen seit den Shutdowns diese Möglichkeit, räumliche und zeitliche Entfernungen via Internet locker zu überspielen.

Interessant ist auch die Musik: Gustav Mahlers Dritte Sinfonie, die von dem französischen Komponisten Serge Ollive für Orgel transkribiert wurde. Die am Moskauer Konservatorium ausgebildete Organistin Anna Wawilkina wird sowohl den Tanz als auch den Stummfilm an der Kinoorgel begleiten. (jW)