Polizisten bei IS-Anschlag in Libyen getötet

Tripolis. Bei einem Selbstmordanschlag der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) sind in Libyen mindestens zwei Polizisten getötet und vier weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern des Anschlags im Ort Sabha ist auch der örtliche Polizeichef, wie Ermittler Walid Al-Arfi in Bengasi der Deutschen Presseagentur bestätigte. Der Attentäter habe ein Auto mit einem Sprengsatz am Sonntag abend in einen Kontrollpunkt gesteuert und dann zur Explosion gebracht, hieß es. Der IS reklamierte den Anschlag auf seinen Kanälen im Internet für sich. (dpa/jW)