Afghanistan: Taliban rücken weiter vor

Kabul. Die Taliban können in Afghanistan weiter militärische Erfolge vermelden. Die Islamisten haben zwei weitere Bezirke erobert, wie lokale Behördenvertreter am Montag der Deutschen Presseagentur bestätigten. Damit sind seit Beginn des offiziellen Abzugs der internationalen Truppen am 1. Mai insgesamt neun Bezirke an die Islamisten gefallen. Afghanistan ist in rund 400 Bezirke in 34 Provinzen gegliedert. (dpa/jW)