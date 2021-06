Regierungspartei in Mexiko mit Verlusten

Mexiko-Stadt. Bei der Parlamentswahl in Mexiko hat die Regierungspartei von Präsident Andrés Manuel López Obrador ersten Hochrechnungen zufolge die absolute Mehrheit verloren. Wie die staatliche Wahlbehörde (INE) mitteilte, dürften der Morena-Partei nach der Wahl am Sonntag zwischen 190 und 203 der 500 Sitze im Abgeordnetenhaus zustehen. Die Abstimmung galt als Stimmungstest für die Beliebtheit des linksgerichteten Präsidenten, der seit Ende 2018 an der Macht ist. Die Regierungskoalition, an der noch andere Parteien beteiligt sind, hatte bislang eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Auf die absolute Mehrheit kann sie aber noch kommen. (AFP/jW)