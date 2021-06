Österreich: Kickl soll FPÖ-Chef werden

Wien. Der Fraktionsvorsitzende der FPÖ, Herbert Kickl, soll bei der rassistischen österreichischen Partei auch den Vorsitz übernehmen. Der 52jährige wurde vom Parteipräsidium am Montag in Wien einstimmig als Nachfolger des bisherigen FPÖ-Chefs Norbert Hofer nominiert. Die Entscheidung muss noch von einem Bundesparteitag am 19. Juni abgesegnet werden. Hofer, der früher auch für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert hatte, war vergangene Woche nach wiederholten Auseinandersetzungen mit Kickl zurückgetreten. (dpa/jW)