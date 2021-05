Bericht: Türkei will Teil von EU-Kriegspolitik sein

Berlin. Das NATO-Land Türkei will sich einem Medienbericht zufolge in der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik einbringen. Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf Diplomaten berichtete, beantragte Ankara beim niederländischen Verteidigungsministerium die Teilnahme an einem milliardenschweren Projekt zur Verbesserung der militärischen Mobilität im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (Pesco). Die Niederlande koordinieren das Projekt, an dem sich insgesamt 24 EU-Staaten beteiligen.

»Wir hoffen, dass eine mögliche Mitarbeit der Türkei an Pesco nicht nur die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO verbessert, sondern auch zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Zypern beziehungsweise Griechenland führen kann«, hieß es dazu der Zeitung zufolge aus Diplomatenkreisen. (AFP/jW)