Kundgebung zum Tag der Befreiung. Vor 76 Jahren wurden die Nazidiktatur in Deutschland und der Faschismus in Europa besiegt. Wir gedenken der Opfer der damaligen Verbrechen und beziehen Position gegen heutige Formen von Faschismus und Rassismus. Sonnabend, 8.5., 15 Uhr, Marburg, Erwin-Piscator-Haus, Biegenstr. 15. Veranstalter: Jugend gegen Krieg, DKP Marburg und andere

»Nie wieder Faschismus! Nein zum ›III. Weg‹«. Demonstration. Feier zum Tag der Befreiung von faschistischer Gewaltherrschaft und gleichzeitige Kundgebung gegen den Aufmarsch der Faschisten des sogenannten III. Wegs. Es gilt, entschieden Verantwortung gegen den Rechtsruck und erstarkende faschistische Tendenzen zu übernehmen. Wehret den Anfängen! Sonnabend, 8.5., 14 Uhr, Siegen, Unteres Schloss. Veranstalter: Antifaschistisches Aktionsbündnis »Siegen gegen rechts«

»Gedenken an den Gräbern der Zwangsarbeiterkinder«. Der Tag der Befreiung am 8. Mai wird von vielen Europäern gefeiert, er ist Teil des kollektiven europäischen Gedächtnisses. Das Gedenken an den Gräbern der Opfer des Faschismus führt uns die Monstrosität dessen vor Augen, was niemals vergessen werden darf und uns mahnen soll. Sonnabend, 8.5., 15 Uhr. Müllheim, Alter Friedhof. Veranstalter: Friedensrat Müllheim

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.