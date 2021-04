Zum 150. Jahrestag der Pariser Kommune starteten der Bremer Liedermacher Michael Zachcial (Die Grenzgänger) und das IG-Metall-Bildungszentrum Sprockhövel am 18. März auf tage-der-kommune.de ein »Chanson-Geschichten-Spektakel« unter dem Titel »72 ­Tage der Pariser Kommune«. Bis zum 28. Mai gibt es auf der Webseite täglich ein neues Video mit Gedichten und Liedern der Kommunarden oder mit Bezug auf die Kommune – oft erstmals in deutscher Sprache –, ergänzt durch Biographien, zeitgenössische Reaktionen, Fotos, Zeichnungen und Gemälde. Unter den Liedermachern sind u. a. Daniel Kahn, Andrea Türk, Dominik Plangger, Manfred Maurenbrecher, Günter Gall, Aline Barthélemy, Sons of Gastarbeita, Klaus der Geiger und Andrea Pancur. Beiträge aus Theater, Wissenschaft und Kultur steuern u. a. Antje Schrupp, Klaus Gietinger, Florian Grams, Die Schmetterlinge und der IG-Metall-Geschichtsschwerpunkt Sprockhövel bei. Ende Mai erscheint eine Doppel-CD, die 16,90 Euro kosten wird (14,90 Euro bei Vorbestellung). Bisher sind, wie Zachcial am Mittwoch mitteilte, etwa 2.000 Vorbestellungen eingegangen, was »eine wunderbare Grundlage bei der Umsetzung eines solch großen Projekts« sei. (jW)