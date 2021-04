Nachschlag: Achtung, Spoiler!

ARTE France/2017 Nordisk Film Production AS Trägt den Film fast im Alleingang: Jakob Cedergren als Polizist Asger

Ein Mann, eine Polizeiwache und das Notruftelefon: Man möchte über diesen Film gern schreiben, dass er den Zuschauer von der ersten Minute gefangennimmt, dass die Entscheidung, die Handlung als Kammerspiel nur auf den Polizeibeamten Asger Holm zu beschränken, absolut richtig war, und wir als Zuschauer das ganze Drama um eine entführte Frau, ihren Mann und ihre beiden Kinder – Stichwort »Kopfkino« – nur in unserer Vorstellung erleben, dass uns die jähen Wendungen des Filmes ein ums andere Mal vom Sofa gerissen hätten, dass wir mit Jakob Cedergren in der Titelrolle jede Minute mitgefiebert und ihm jede seiner Regungen vom Gesicht abgelesen hätten, dass »The Guilty«, dieser dänische Film von Gustav Möller (Drehbuch und Regie), also ein unvergessliches Erlebnis gewesen wäre, – allein so spannend wurde es dann leider nicht. Und: Achtung, Spoiler! Es ist nicht der Entführer, der am Ende wegen Mordes gesucht wird. (mis)