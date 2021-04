Staat hilft Reichen

Luisa Gonzalez/REUTERS

Bei Protesten gegen eine geplante »Reform« des Steuersystems in Kolumbien haben sich am Mittwoch Demonstranten und Polizisten in der Hauptstadt Bogota zum Teil heftige Auseinandersetzungen geliefert. 42 Beamte seien verletzt worden, teilte gleichentags Innenminister Daniel Palacios mit. Rund 50.000 Kolumbianer waren der Zeitung El Tiempo zufolge in verschiedenen Städten des südamerikanischen Landes auf die Straße gegangen. Die Demonstranten ließen sich auch von einem gerichtlichen Verbot und der Coronapandemie nicht davon abbringen, gegen die Gesetzesnovelle der Regierung zu protestieren. Diese will die steuerlichen Freibeträge senken, die Einkommenssteuer für bestimmte Gruppen erhöhen und die Befreiung von der Mehrwertsteuer für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen abschaffen. Damit sollen die durch die Pandemie verursachten Defizite im Staatshaushalt ausgeglichen werden. (dpa/jW)