Lufthansa treibt Jobabbau weiter voran

Frankfurt am Main. Trotz einer bereits exekutierten Jobvernichtung will die Lufthansa in Deutschland weiter rund 10.000 Vollzeitstellen streichen oder im vergleichbaren Maße Personalkosten »einsparen«. Erreichen will das der Konzern über freiwillige Abgänge oder Teilzeitlösungen, wie Finanzvorstand Remco Steenbergen am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen sagte. »Wir bereiten uns auf Entlassungen vor«, so der Topmanager. In den zurückliegenden zwölf Monaten hat der Konzern nach eigenen Angaben weltweit rund 24.000 Vollzeitstellen vernichtet. (dpa/jW)