Pause statt Sperre

Florian Boillot

In Berlin-Neukölln haben am Mittwoch abend mehrere hundert Menschen unter dem Motto »Close Factories Not Parks« (etwa: Fabriken schließen, keine Parks) gegen die Ausgangssperre demonstriert. Der Aufzug, zu dem die Interventionistische Linke (IL) aufgerufen hatte, verlangte auf dem Weg nach Berlin-Kreuzberg eine solidarische Coronapolitik. Gefordert wurde, den »Coronahotspot Arbeitsplatz« für drei Wochen zu schließen und eine »bezahlte Pause für alle« statt der Ausgangssperre zu ermöglichen. »Coronainfektionen sind vor allem ein Innenraumproblem«, so die Veranstalter. (dpa/jW)