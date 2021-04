Verdi: Tarifabschluss bei »DB Direkt«

Berlin. Nach zehnmonatigen Verhandlungen und wochenlangen Streiks konnte in der Tarifauseinandersetzung zwischen Deutsche Bank Direkt (DB Direkt) und Verdi am Donnerstag ein Ergebnis erzielt werden, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Es beinhaltet 3,5 Prozent mehr Gehalt und den stufenweisen Aufbau eines bislang fehlenden 13. Gehalts. Der Verdi-Verhandlungsführer Roman Eberle zeigte sich ob des Tarifkompromisses zufrieden und sprach »von einem der längsten Arbeitskämpfe in der Finanzdienstbranche« hierzulande. (jW)