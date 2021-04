Schutzlos ausgeliefert

Peter Steffen/dpa Sollen immer flitzen, da stören coronabedingte Maßnahmen für die Belegschaft (Garbsen, 12.3.2019)

Amazon gehört zu den großen Profiteuren der Coronapandemie. Der Schub bei Onlinebestellungen sorgte dafür, dass der Konzern im vierten Quartal 2020 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar Umsatz knacken konnte. Der Wert der Aktie hat sich seit Ausbruch der Pandemie fast verdoppelt. Doch für den Schutz seiner Beschäftigten vor dem Virus hat Amazon offenbar kein Geld übrig. Im Versandzentrum in Winsen an der Luhe nahe Hamburg wird den Mitarbeitern sogar verboten, am Arbeitsplatz FFP-2-Masken zu tragen. Erlaubt sind ausschließlich medizinische Einwegmasken, auch OP-Masken genannt. Das ergaben Recherchen des ARD-Magazins »Panorama«, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Bereits im Frühjahr 2020 war das 2017 in Betrieb genommene Versandzentrum Winsen wegen eines Coronaausbruchs in die Schlagzeilen geraten. Damals hatten trotz rund 70 Infektionsfällen unter den retwa 1.800 Mitarbeitern weder der Konzern noch der zuständige Landkreis Harburg eine Schließung erwogen. Winsen ist einer von Amazons Vorzeigestandorten und gilt als eines der modernsten automatisierten »Fulfillment-Center«. Die Beschäftigten, darunter viele Geflüchtete aus Hamburg und dem Landkreis, packen für das Unternehmen mit globaler Logistikinfrastruktur mehr als 100.000 Pakete am Tag.

Nach dem Ausbruch in dem Werk vor einem Jahr hat Amazon offenbar nichts gelernt, wie Dokumente zeigen, die »Panorama« vorliegen. Demnach wurde den Beschäftigten des Versandzentrums bereits im Februar per Aushang mitgeteilt, dass am Arbeitsplatz nur medizinische Einwegmasken getragen werden dürften. Unter dem Text war eine durchgestrichene FFP- 2-Maske abgebildet. Nach Recherchen des Magazins hat sich an dieser Praxis nichts geändert, es liege ein ähnlich lautender Aushang vom April vor. Zudem hätten mehrere Amazon-Beschäftigte die Regelung bestätigt.

Rechtlich gesehen ist das Vorgehen offenbar nicht zu beanstanden. Die Einwegmasken reichen zur Erfüllung der Maskenpflicht. FFP-2-Masken gelten aber als sicherer. Hintergrund des Verbots in Winsen ist vermutlich, dass der Einsatz dieser Masken für zusätzliche Erholungszeiten sorgen würde. Das legen laut »Panorama« Aussagen einer Amazon-Mitarbeiterin nahe. Sie habe ihren Vorgesetzten auf das Thema angesprochen und zur Antwort erhalten, FFP-2-Masken seien verboten, damit den Beschäftigten keine zusätzliche Pause gewährt werden müsse. Tatsächlich sollen nach einer Empfehlung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung FFP-2-Masken je nach körperlicher Schwere der Arbeit maximal 75 Minuten bis zwei Stunden am Stück getragen und anschließend eine maskenfreie Zeit von einer halben Stunde eingelegt werden.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte die Praxis in Winsen gegenüber »Panorama« als »unvertretbar« und »unethisch«. Er sehe eine »Gefährdung der Arbeitnehmer«. Lauterbach fordert immer dann eine FFP- 2-Pflicht in Unternehmen, wenn eine Aerosolübertragung wahrscheinlich sei. Jutta Krellmann, Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit der Fraktion Die Linke im Bundestag, kritisierte Amazon am Freitag in einer Mitteilung scharf. »Das ist doch wirklich das allerletzte! Amazon scheffelt in der Pandemie Milliarden und pfeift gleichzeitig auf die Gesundheit seiner Beschäftigten«, erklärte sie. Unternehmer seien verpflichtet, alles zu tun, damit ihre Beschäftigten sicher arbeiten können, so Krellmann weiter. Kosten dürften kein Argument sein, wenn es um Sicherheit und Gesundheit geht. Wo es gar nicht anders gehe, müssten FFP-2-Masken zum Einsatz kommen, »natürlich auf Arbeitgeberkosten«.

Ein Sprecher von Amazon erklärte am Freitag gegenüber dem Portal t-­online.de, die Darstellung von »Panorama« sei »bewusst irreführend«. Die Gesundheit der Mitarbeiter habe »allerhöchste Priorität«. Der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen sei ausreichend, und eine medizinische Maske biete »den Kollegen zusätzlichen Schutz«.

Klaus Dörre, Arbeits- und Industriesoziologe von der Universität Jena, bezeichnete Amazons Umgang mit dem Gesundheitsschutz gegenüber »Panorama« als skandalös. Er halte den Konzern aber nur für die Spitze des Eisbergs. »Wir haben insgesamt eine große Sorglosigkeit in den Unternehmen«, sagte Dörre. Faktisch sei nach der ersten Welle in produzierenden Unternehmen das Geschäft einfach weitergelaufen. Das habe zu einer Zweiklassengesellschaft unter den Beschäftigten geführt, so Dörre. »Die einen sitzen im Homeoffice, und die anderen stehen unter dem Zwang, täglich präsent zu sein.« Und da dürfe man erwarten, »dass zumindest die den bestmöglichen Schutz genießen.«