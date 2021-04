CDU: Austritte nach Votum für Laschet

Berlin. Während die CSU derzeit besonders viele Anfragen nach Mitgliedschaft erhält, ist der Trend in einigen Verbänden der Schwesterpartei CDU eher rückläufig. In der schleswig-holsteinischen CDU habe es 20 Parteiaustritte im Zusammenhang mit der Kanzlerfrage gegeben, weitere würden noch erwartet, teilte ein Sprecher mit. Auch in der niedersächsischen CDU gab es nach dem Votum für Laschet zwar mehr Aus- als Eintritte, es könne jedoch noch von keiner »Austrittswelle« die Rede sein, so ein Sprecher. Der ehemalige Fraktionschef Merz hatte am Donnerstag abend bei Twitter von »sehr vielen Austritten in den Kreisverbänden der CDU« gesprochen. (dpa/jW)