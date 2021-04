Noch mal vier dazu

Der US-amerikanische Film »Nomadland« ist der Gewinner bei den als Baftas bekannten britischen Filmpreisen in diesem Jahr. Bei der Verleihung in London erhielt das Roadmovie der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao am Sonntag vier Auszeichnungen, darunter die wichtigste als bester Film. Zhao, die am Sonnabend den Preis der US-Regiegilde und zuvor zwei Golden Globes für »Nomadland« erhalten hatte, wurde auch als beste Regisseurin ausgezeichnet. Ihr Film bekam außerdem einen Bafta für die beste Kameraarbeit. Frances McDormand wurde für »Nomadland« als beste Hauptdarstellerin prämiert. Bei den Männern wurde Anthony Hopkins bester Hauptdarsteller. Der 83jährige spielt in »The Father« einen demenzkranken Mann. Der prestigeträchtige Preis für das Originaldrehbuch ging an die Thrillerkomödie »Promising Young Woman«, die auch als herausragender britischer Film ausgezeichnet wurde. (dpa/jW)