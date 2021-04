ZDF/Eco Media/Patrick Brandt Schweine im Freien statt in engen Kastenständen: »Re: Arme Sau?«

Re: Arme Sau?

Deutsche Schweinebauern unter Druck

Schweinebauern müssen sich in Sachen Tierwohl plötzlich rechtfertigen. Enge Metallboxen, in denen die Tiere leben – und massenweise krepieren, wie am 30. März in Mecklenburg-Vorpommern: 55.000 Schweine verbrannten bei lebendigem Leib –, sollen in den kommenden Jahren verschwinden. Es drohen also Umbaumaßnahmen. Hinzu kommt: Durch die Coronapandemie und die Afrikanische Schweinepest spitzt sich schon jetzt die ökonomische Lage vieler Bauern zu. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Misshandelt und umerzogen

Kanadas First Nations

Den Ureinwohner aus dem Kind herauskriegen – das war die Devise in Kanada. Bis 1996 wurden unzählige Kinder indigener Bewohner des nordamerikanischen Staates ihren Eltern entrissen und in Internaten umerzogen. Viele starben dort an Krankheiten, litten unter Misshandlungen oder wurden sexuell missbraucht. Die Folgen all dessen sind Alkoholismus, Drogensucht und viele Suizide. Jetzt fordert eine Gruppe von Überlebenden aus Ontario eine Entschädigung für das angetane Unrecht. Zeit wird’s. F 2020.

Arte, 21.35 Uhr

Tropic Thunder

Ben Stillers aberwitziger Film über Hollywoods Interpretationen des Vietnamkriegs: Die letzten Projekte des nicht übermäßig hellen Superstars Tugg Speedman sind gefloppt, nun will er an frühere Erfolge anknüpfen. Zusammen mit dem heimlich drogensüchtigen Comedystar Jeff Portnoy, dem fünffachen Oscar-Preisträger Kirk Lazarus und anderen Gestalten soll der Kassenknaller entstehen. Dumm nur, dass sie bei den Dreharbeiten in einen Drogenkrieg geraten. USA 2008.

Kabel 1, 22.15 Uhr

Leschs Kosmos

Deepfakes – der Manipulation ausgeliefert?

Obama, der Trump als Vollidioten bezeichnet, oder Hollywoodstars als Pornodarstellerinnen: Deepfakes machen es möglich. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz lassen sich Videos manipulieren, so dass Menschen scheinbar Dinge sagen oder tun, die sie nie gesagt oder getan haben. D 2021.

ZDF, 22.45 Uhr

Klimaschutz à la française

Macron und sein Bürgerrat

Frankreich wagte im Oktober 2019 ein einmaliges Experiment: Zufällig ausgeloste Personen sollten in einem Bürgerrat Empfehlungen zur künftigen Klimapolitik des Landes erarbeiten. Im Juni 2020 überreicht der Bürgerrat seinen Abschlussbericht: 149 Maßnahmen, die die französische Regierung umsetzen soll. Gefordert wird eine radikale Wende in der Klimapolitik. F 2019.

Arte, 22.50 Uhr

Im Reich der Sünde

Pater Cornelius hat sich 1974 in die Pfarrkindergärtnerin Maria verliebt. Erst als die zweite Tochter des Paares zur Welt kam, machten sie ihre Beziehung öffentlich. Er wurde daraufhin aus der Kirche ausgeschlossen. A 2020.

3sat, 22.55 Uhr