Sechs aus 5.000

Erstmals seit Corona hat es in Barcelona am Samstag abend ein großes Popkonzert mit 5.000 Zuschauern gegeben. Der Auftritt der Indiepopband Love of Lesbians in der für bis zu 24.000 Gäste ausgelegten Mehrzweckhalle Palau Sant Jordi hatte Pilotcharakter. Vor und während des Konzerts überwachte ein Ärzteteam die Schutzmaßnahmen. Alle Zuschauer mussten am Sonnabend in einem von drei speziellen Testzentren einen Schnelltest machen. Nur sechs der 5.000 Tests seien positiv ausgefallen, schrieb La Vanguardia. Eingelassen wurden nur registrierte Besucher im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, die ein neueres Smartphone besaßen, um ein Programm für das Testergebnis herunterladen zu können. (dpa/jW)