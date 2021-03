Irrationalismus und Pandemie

#RLK2021. Jetzt online ansehen: Sollen die staatlichen Maßnahmen der EU-Staaten uns »alle zu Chinesen machen«, wie Giorgio Agamben, eine der führenden Stimmen im intellektuellen Diskurs Italiens, wähnte? Stefano Azzarà, Professor für Geschichte der Philosophie an der Universität Urbino, erklärte im Januar auf der XXVI. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz, was nicht mit dem Liberalismus der Staaten des Westens stimmt – und was es mit ihren »Menschenrechtsinterventionen« und ihrem Universalismus auf sich hat. Er geht dabei von der Erschütterung der hektischen Normalität der kapitalistischen Ordnung durch die Pandemie aus. (jW) jungewelt.de/rlk2021_azzara