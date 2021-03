Westbank: Ende von Annexion gefordert

Jerusalem. Mehr als 400 EU-Abgeordnete haben in einem Brief gefordert, die »De-facto-Annexion« des Westjordanlands durch Israel zu stoppen. Der Amtsantritt von US-Präsident Joseph Biden stelle ein »Chance auf eine Kurskorrektur« in der »Nahostdiplomatie« dar, hieß es in dem Papier vom Montag an die EU-Außenminister und den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Die Unterzeichner waren 442 Abgeordnete des EU-Parlaments sowie nationaler Parlamente aus rund 20 europäischen Staaten. »Die vorherige US-Regierung hat den Konflikt weiter entfernt vom Frieden hinterlassen als je zuvor«, hieß es in dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag. »Europa muss mit der Biden-Regierung, Ländern in der Region und den Parteien vor Ort arbeiten, um unilaterale Schritte zu vermeiden, die die Möglichkeit für Frieden untergraben«, hieß es in dem Brief. (AFP/jW)