Erneut protestieren Zehntausende Haitianer

Port-au-Prince. In Haiti sind erneut Zehntausende Menschen gegen Präsident Jovenel Moïse sowie den Anstieg der Gewalt in dem Land auf die Straße gegangen. Demonstrationen gab es am Sonntag in Port-au-Prince und in mehreren kleineren Städten. Vor Beginn der Proteste war laut örtlichen Medienberichten in der Hauptstadt ein 63jähriger Kinderarzt ermordet worden. Die Demonstranten werfen Moïse unter anderem einen diktatorischen Regierungsstil vor. Ihre Empörung wird dadurch angefacht, dass Präsident Moïse seit einem Jahr per Dekret regiert. Ein Parlament gibt es in Haiti derzeit nicht, eine für 2018 geplante Wahl hat bis heute nicht stattgefunden. (AFP/jW)