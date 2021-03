Köln: Weiter zahlreiche Kirchenaustritte

Köln. Die Nachfrage nach Terminen für Kirchenaustritte in Köln bleibt hoch. Am Montag waren sämtliche an diesem Tag freigeschalteten 1.500 Onlinetermine für den Monat Mai bis zum Mittag ausgebucht. Die nächsten 1.500 Termine für den Monat Juni würden am 1. April freigeschaltet, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Köln. Zuletzt sei die Zahl der Termine bereits zweimal aufgestockt worden. Das größte deutsche Bistum befindet sich in einer schweren Krise, seit Erzbischof Rainer Maria Woelki entschieden hat, ein Gutachten zurückzuhalten, das den Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen katholische Priester untersucht. (dpa/jW)