USA wollen zurück in UN-Menschenrechtsrat

Genf. Die USA wollen sich im kommenden Jahr wieder um einen Sitz im UN-Menschenrechtsrat bewerben. Dies kündigte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch in Genf an. Die Vorgängerregierung unter Expräsident Donald Trump war 2018 aus dem Rat ausgeschieden, unter anderem mit dem Hinweis, am Tisch säßen zu viele Länder, die Menschenrechte nicht achteten, und der Rat sei gegen Israel voreingenommen. Diese Kritik erhielt auch Blinken aufrecht. Die UN-Vollversammlung wählt 47 Länder für jeweils drei Jahre in den Rat, diese können über Resolutionen abstimmen. (dpa/jW)