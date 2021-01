Mutmaßlicher IS-Angriff fordert elf Tote im Irak

Samarra. Im Irak sind bei einem Angriff aus dem Hinterhalt nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens elf Kämpfer der Haschd-Al-Schaabi-Miliz getötet worden. Zehn weitere Kämpfer wurden demnach verletzt. Ein Sprecher der von der irakischen Regierung unterstützten Miliz machte am Sonnabend die dschihadistische Terrorgruppe »Islamischer Staat« (IS) für den Angriff östlich der Stadt Tikrit verantwortlich. Bisher bekannte sich niemand zu der Attacke. Am Donnerstag waren bei einem Anschlag zweier Selbstmordattentäter auf einem Markt in der Hauptstadt Bagdad bereits mehr als 30 Menschen getötet worden. Der IS bekannte sich zu der Attacke, die die schwerste in Bagdad seit drei Jahren war. (AFP/jW)