Anschlagsdrohung: Revision angekündigt

Hildesheim/Celle. Nach dem Freispruch für einen 22jährigen im niedersächsischen Hildesheim wegen des Vorwurfs eines geplanten Anschlags auf Muslime hat die Anklage Revision gegen das Urteil eingelegt. Das sagte ein Sprecher der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in Celle. Über die Revision muss der Bundesgerichtshof entscheiden, der Zeitpunkt dafür ist noch offen. Das Landgericht Hildesheim hatte den Mann von dem Vorwurf freigesprochen, im Mai 2020 einen Terroranschlag geplant zu haben. Er hatte in einem Internetchat einen Anschlag angekündigt. Vor Gericht sagte er dann, er habe seinen Chatpartner nur »verarschen« wollen. (dpa/jW)