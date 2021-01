Neoliberaler Blankoscheck

imago images/Hans Lucas Protestaktion gegen das Handelsabkommen CETA (Paris, 22.2.2020)

Auch in der Coronapandemie arbeiten EU und Bundesregierung Hand in Hand mit Wirtschaftslobbyisten daran, sogenannte Freihandelsabkommen voranzutreiben. »Freier Handel – ein Gewinn für alle«, poltert es zum Thema auf der Homepage der Bundesregierung. In der Realität führen diese Abkommen zum Abbau von Arbeiterrechten sowie von Umwelt- und Sozialstandards und vergrößern nur eines, nämlich den Gewinn von Konzernen. Das gilt auch für CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), das Handels- und Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und Kanada, das seit September 2017 in Teilen in Kraft ist. Am 2. März will das Bundesverfassungsgericht, wie es am Dienstag mitteilte, sein Urteil über eine von etlichen Klagen verkünden, die bei ihm in Karlsruhe gegen das Abkommen anhängig sind.

Konkret geht es um eine Organklage der Fraktion der Partei Die Linke gegen den Bundestag, die am 13. Oktober 2020 vor dem Zweiten Senat des Gerichts verhandelt wurde. Sie richtet sich gegen eine Stellungnahme vom September 2016, mit der der Bundestag der Bundesregierung grünes Licht für die Zustimmung zu CETA gegeben hatte. In der Klageschrift wird der Beschluss als »Blankoscheck für die Exekutive« bezeichnet. Zum Verhandlungsauftakt hatte die Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali vor dem Gericht kritisiert, dass CETA Anwendung finde, obwohl es dazu kein vom Parlament beschlossenes Gesetz gebe. Das reiche nicht aus für ein Abkommen, von dem erhebliche negative Auswirkungen zu erwarten seien.

In dem Verfahren geht es zum einen um die Frage der Zulässigkeit des Organstreits, zum anderen steht die sogenannte Integrationsverantwortung des Bundestags im Zentrum. Dieser hat laut Grundgesetz Mitwirkungsrechte und -pflichten, wenn es um Verhandlungen der Bundesregierung mit der EU geht. Zuletzt waren Zweifel des Gerichts an der Zulässigkeit der Klage deutlich geworden, weil die Mehrheit im Bundestag zu einer gegenteiligen Rechtsauffassung gekommen sei.

Er sei sehr gespannt auf das Urteil, erklärte Roland Süß, Handelsexperte des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC, am Dienstag gegenüber jW. Eine Vorhersage, wie dieses ausfallen werde, wage er nicht. Angesichts der »starken wirtschaftlichen Interessen«, die mit CETA verbunden seien, müsse man sich aber darauf einrichten, dass weiter an der Umsetzung gearbeitet werde, egal wie das Urteil in Karlsruhe ausfalle. Bei dem Abkommen handele es sich um eine »weitere Verschärfung des neoliberalen Prinzips, die Märkte alles regeln zu lassen«. Es sei erkennbar, so Süß, dass die wirtschaftlichen Gefahren infolge der Coronapandemie als Vorwand dienten, derartige Abkommen durchzuboxen.

Auch Bernd Riexinger, Kovorsitzender der Partei Die Linke, erneuerte seine grundsätzliche Kritik an CETA. Solche Abkommen zielten unter anderem darauf, »weitreichende ökonomische Fragen den Parlamenten und regulären Gerichten zu entziehen und Staaten gar zu Strafzahlungen für demokratische Entscheidungen zu verdonnern«, sagte er am Dienstag gegenüber jW. Das laufe auf eine »teilweise Entmachtung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit« hinaus. Wenn sich die Investoren verzockt hätten, dürften die Staaten »dann aber natürlich dennoch gerne einspringen«, so Riexinger. Die anstehenden Herausforderungen wie der Klimawandel und die aus dem Umbau der Industrie resultierenden Verwerfungen seien nur mit »mehr Mitbestimmung in den Unternehmen und mehr demokratischre Steuerung der Wirtschaft insgesamt« zu bewältigen.

Beim Gericht sind noch diverse Verfassungsbeschwerden gegen CETA anhängig, auch eine zweite Organklage der Linksfraktion gegen die Bundesregierung. 2016 hatten die Richter im Eilverfahren die deutsche Beteiligung erlaubt. Die Bundesregierung musste aber unter anderem sicherstellen, dass Deutschland im Zweifel aus dem Abkommen wieder herauskommt. Über CETA sei »noch lange nicht entschieden«, erklärte das »Netzwerk Gerechter Welthandel«, zu dem viele Nichtregierungsorganisationen gehören, anlässlich der Verhandlung im vergangenen Oktober.