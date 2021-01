Mangelware Fachkraft

imago/PEMAX Losung junger Gewerkschafter auf Maidemonstration (Berlin, 1.5.2003)

Die Unternehmensbosse hierzulande klagen über einen Mangel an Fachkräften. Einer am Dienstag vorgestellten Studie der neoliberalen Bertelsmann-Stiftung zufolge fehlen 54 Prozent der Firmen in diesem Jahr gut ausgebildete und qualifizierte Beschäftigte. Doch wie und wo diese zu finden sind, darüber ist man sich uneins: Während die Stiftung Maßnahmen für eine leichtere Arbeitsmigration empfiehlt, setzen andere verstärkt auf »kostengünstige« Quereinsteiger.

Die Autoren der Stiftung befragten nach eigenen Angaben mehr als 2.500 »Entscheider« aus Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten. 54 Prozent von ihnen gaben an, sie rechneten in diesem Jahr mit einem »Engpass an Fachkräften«. Im zurückliegenden Jahr gaben 55 Prozent an, über weniger Fachleute als benötigt zu verfügen. An der Spitze der gesuchten Fachkräfte steht die Gruppe mit abgeschlossener Berufsausbildung (37 Prozent) vor Akademikern (27 Prozent).

»Größere Unternehmen sind häufiger vom Fachkräftemangel betroffen als kleine«, sagte Matthias Mayer, Koautor der Studie und Migrationsexperte bei der Bertelsmann-Stiftung. Besonders der Gesundheitssektor und das Bauwesen würden unter den Engpässen leiden. Um den Mangel zu kompensieren, setzen die Unternehmen demnach in erster Linie auf die Ausbildung neuer Mitarbeiter und die Weiterbildung des vorhandenen Personals. Man versuche auch Beschäftigte im Unternehmen zu halten, indem Arbeitsbedingungen verbessert würden. So werde beispielsweise versucht, Familie und Beruf besser in Einklang zu bringen.

Nur 17 Prozent der »Entscheider« gaben an, ihre Unternehmen würden auch Fachkräfte im Ausland suchen. An erster Stelle steht dabei Personal aus der Europäischen Union sowie anderen europäischen Ländern, gefolgt von Asien und dem Mittleren Osten. Sehr wenig Erfahrung gibt es dagegen mit Fachkräften aus Afrika, räumt die Stiftung ein. Vor allem seien es die sprachlichen Barrieren, die es den Unternehmen schwer machen würden, Personal im Ausland zu rekrutieren. Problematischer sei allerdings, dass man dessen Qualifikationen nicht einschätzen könne. Deshalb empfiehlt die Stiftung eine stärkere Kooperation auf internationaler Ebene. Unter anderem sollen »Talentpartnerschaften« die Vereinbarkeit ausländischer Abschlüsse mit denen in Deutschland steigern.

Ausschließlich auf Zuwanderung zu setzen sei der falsche Weg, erklärte Anja Piel, Vorstandsmitglied des DGB, am Dienstag auf jW-Anfrage. Statt dessen müsse die Qualifikation der Beschäftigten stärker in den Fokus gerückt werden. »Weder Arbeitgeber noch Gesamtgesellschaft dürfen jetzt zulassen, dass als Folge der Krise eine verlorene Generation ohne Berufsabschlüsse Startchancen einbüßt, während sich der oft und zu Recht beklagte Fachkräftemangel weiter verschärft«, sagte sie.

Im Dezember hatte der DGB gemeldet, dass in deutschen Betrieben weniger ausgebildet wird. Elf Prozent weniger Ausbildungsverträge seien im Jahr 2020 unterzeichnet worden, und die Prognose für dieses Jahr sieht nicht besser aus. Auch bei der Weiterbildung von Beschäftigten habe es einen Einbruch gegeben, der nun dringend wieder aufgeholt werden müsse, betonte Piel. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür seien vorhanden. »Arbeitgeber müssen im eigenen Interesse und für Perspektiven ihrer Beschäftigten Angebote nutzen und stärker in Aus- und Weiterbildung einsteigen«, erklärte sie.

Ob Firmenleitungen diesem Rat folgen, ist ungewiss. Im Onlinemagazin Business Insider (BI) hieß es am Dienstag, Unternehmen würden in zunehmendem Maße auf sogenannte Quereinsteiger setzen. Das sind unter anderem Akademiker und andere, die »auf einen Beruf unter ihrer Qualifikation« umsteigen. Der Vorteil: Sie sind billiger; in jedem vierten Unternehmen »verdienten Quereinsteiger weniger als ›konventionelle‹ Kollegen in gleicher Position«, steht in dem Bericht. Und die Coronakrise scheint diesen Trend zum beruflichen Seiteneinstieg verstärkt zu haben. So habe laut BI eine Erhebung der Jobbörse »Stepstone« im Herbst 2020 ergeben, dass in der Pandemie knapp ein Drittel der Unternehmen mehr Quereinsteiger einen niedrig dotierten Arbeitsvertrag unterzeichnen ließen.