Weitere Großspende für CDU

Berlin. Die CDU hat ihre ohnehin schon ertragreiche Bilanz bei Spendeneinnahmen im vergangenen Jahr kurz vor Silvester nochmals deutlich aufgebessert. Sie erhielt am 30. Dezember 500.000 Euro von der Gröner Family Office GmbH, ein »Immobilienentwickler« mit Sitz in Berlin, wie aus einer Veröffentlichung durch den Bundestag hervorgeht. Damit flossen im Gesamtjahr 1,6 Millionen Euro durch Großspenden über dem Betrag von 50.000 Euro in die Kasse der CDU. Sie lag damit weit vor allen anderen Parteien, die im Vergleich zum Vorjahr zum Teil deutliche Einbrüche verzeichneten oder – wie Die Linke und SPD – gar keine Großspenden erhielten. (dpa/jW)