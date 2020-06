Tausende bei Berliner CSD-Ersatzveranstaltung

Berlin. Unter dem Motto »Pride Berlin: Save our Community, Save our Pride« haben am Sonnabend in Berlin rund 3.500 Menschen gegen die Diskriminerung von Lesben, Schwulen und Transsexuellen demonstriert, trotz Absage der großen »Christopher Street Day«-Veranstaltung (CSD). Sie zogen mit Plakaten, und Regenbogenfahnen vom Nollendorfplatz über den Potsdamer zum Alexanderplatz. Dort wurde die Kundgebung am Nachmittag beendet, laut einer Polizeisprecherin »ohne größere Vorfälle«. Die Coronaregeln wie Abstand zueinander und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung seien weitestgehend eingehalten worden. (dpa/jW)