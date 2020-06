Regelverstöße: Beamte lösen Partys auf

Düsseldorf/München. Vielfach sind am Wochenende in Düsseldorf, Köln und Bonn Partys und Zusammenkünfte eskaliert. Feiernde gerieten sowohl in den nordrhein-westfälischen Großstädten als auch in München mit Polizei und Ordnungsdiensten aneinander. Dabei kam es zu Schlägereien von Gruppen untereinander sowie laut Polizei zu Gewalt gegenüber den Beamten. Beteiligte seien zumeist stark alkoholisiert gewesen, hätten die Coronaabstandsregeln missachtet, Polizisten beleidigt und sich respektlos gezeigt. (dpa/jW)