Amazon-Beschäftigte zum Streik aufgerufen

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten an sechs Standorten des Versandhandelsriesen Amazon für Montag und Dienstag zum Streik aufgerufen. Sie setzt damit die Kampagne für den Abschluss eines Tarifvertrags »Gute und gesunde Arbeit« fort. »Wir verschärfen die Gangart, denn Amazon zeigt bislang keine Einsicht und gefährdet die Gesundheit der Beschäftigten zugunsten des Konzernprofits«, erklärte am Sonntag Orhan Akman, bei Verdi verantwortlich für den Einzel- und Versandhandel. Er verwies dabei auf die jüngsten Coronavirusinfektionen wie am Amazon-Standort in Bad Hersfeld. (jW)