»Gerechtigkeit für George Floyd!« Kundgebung vor dem US-Generalkonsulat. Freitag, 5.6., 15 Uhr, Alsterufer 27/28, Hamburg. Aufrufer: Gruppe »Lampedusa in Hamburg« u. a.

»Der Einfluss der Besatzung auf die israelische Politik«. Interview mit Autor Shir Hever (Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V.). Heute, 4.6., 19 Uhr, »Club Voltaire«, Kleine Hochstraße 5, Frankfurt am Main. Nur 20 Plätze, bitte unbedingt anmelden unter 0 69/29 24 08), oder auf der Plattform Zoom für alle: https://us02web.zoom.us/j/82083086547 Meeting-ID: 820 8308 6547, Einwahl per Telefon: 0 30/56 79 58 00, Veranstalter: »Club Voltaire«

»Die Quadratur des Erdballs: Grenzenloses Wachstum und planetarische Grenzen«. Onlineseminar mit Nina Treu (»Konzeptwerk Neue Ökonomie e. V.«) darüber, wie ein gutes Leben für alle bei Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der Produktion gelingen kann. Heute, 4.6., 19.30 Uhr Anmeldung: https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/bildungsveranstaltungen/anmeldung/ Veranstalter: Die Linke

»Litera-Literaten – Holzschnitte und Buchvorlagen«. Ausstellungseröffenung mit Günther Böhm im Rahmen der »Artspring Pankow. Sonntag, 7.6., 14 Uhr, »Helle Panke«, Kopenhagener Straße 19, Berlin. Anmeldung über info@helle-panke.de oder telefonisch 0 30/47 53 87 24 Veranstalter: Helle Panke e.V.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.