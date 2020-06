EPA/SKIP BOLEN »Ich wollte zu den Leuten sprechen, die nicht unbedingt so wählen wie ich«: Steve Earle

Steve Earle gilt als linker Aktivist und einer der prominentesten Singer-Songwriter der USA, ein Meister des Geschichtenerzählens. Schon früh in seiner Karriere, die 1974 begann, musizierte er mit Country-Größen wie Guy Clark und Townes Van Zandt – für letzteren spielte er das Tributalbum »Townes« (2009) ein. Nachdem er vier Alben veröffentlicht hatte, legte er in den 1990ern eine mehrjährige Pause ein, die Drogenabhängigkeit, einem kurzen Gefängnisaufenthalt und einer Zeit in der Rehaklinik geschuldet war. Später sang er Protestsongs im Stil von Joe Hill, Woody Guthrie oder Bob Dylan. Sein Album »The Revolution Starts Now« (2004) war ein wichtiges Statement gegen den Irak-Krieg.

Jetzt hat der 65jährige sein 19. Studioalbum »Ghosts of West Virginia« veröffentlicht, aufgenommen mit seiner langjährigen Band, The Dukes, in den legendären Electric Lady Studios von Jimi Hendrix in New York. Im besungenen USA-Bundesstaat West Virginia befinden sich einige der wichtigsten Kohlereviere der Landes, allerdings greifen auch dort Arbeits- und Perspektivlosigkeit um sich. Viele Einwohner hoffen deshalb immer noch auf Präsident Trumps »America First«-Politik. Steve Earle wollte ihre Sorgen ernst nehmen und bedauert, dass die Linken den Kontakt zu vielen Arbeitern verloren haben: »Ich wollte zu den Leuten sprechen, die nicht unbedingt so wählen wie ich.« Die Explosion dort am 5. April 2010 kostete 29 Männern das Leben. Später wurden dort eine Reihe von Verletzungen des Arbeitsschutzes sowie Versuche der Vertuschung festgestellt. Earle hat für ein Theaterprojekt überlebende Bergleute sowie deren Familien interviewt und darüber Songs geschrieben, zehn davon sind nun auf dem Album »Ghosts of West Virginia« vereint: feierlicher Gospel, Appalachen-Folk, Country-Balladen und Bluesrock – im Mittelpunkt der schroffe Gesang Earles.

Das Bluegrass-Lied »Union, God And Country« erzählt, wie einst in den Kohleminen die Kumpel ihren Lohn in den firmeneigenen Geschäften ausgeben mussten und wie die Gewerkschaften entstanden sind. Der Blues-Punk-Song »It’s About Blood« ist eine wütende Anklage an die Eigner von Upper Big Branch, gegen Ende verkündet Earle die Namen aller 29 Opfer. Und in dem Country-Blues-Stück »Black Lung« geht es um die gefürchtete Bergmannskrankheit. In die Arbeiter sich hineinzuversetzen ist für »Ghosts of West Virginia« elementar, Steve Earle erklärt: »Du kannst nicht mit Menschen kommunizieren, wenn Du nicht die Textur ihres Lebens verstehst.«