Nachschlag: »Wir sind mehr!«

imago/ZUMA Press Tamika Mallory

Menschen wie die New Yorker Feministin und »Black Lives Matter«-Aktivistin Tamika Mallory schaffen es, historisch Wichtiges in sechseinhalb Minuten auf den Punkt zu bringen. So geschehen am Dienstag in ihrer Rede vor mehr als 60.000 Menschen auf dem »Friedensmarsch für George Floyd« in Houston (Texas). »Wir sind dabei, Amerika für immer zu verändern«, rief sie. Die Menge skandierte: »Verhaftet die Cops! Verhaftet die Cops!« Was jetzt auf den Straßen losgetreten wurde, sei nicht mehr zu kontrollieren. »Wir dürfen uns nicht beugen, mehr denn je müssen wir kämpfen. Der Kapitalismus erstickt uns buchstäblich alle!« Das ganze System sei verantwortlich. »Es gibt kein Zurück mehr, wir müssen um unser Leben kämpfen, uns organisieren. Wir müssen den ganzen Scheiß niederreißen. Geht nicht nach Hause! Wenn die mehr Polizei auf die Straße bringen, werden wir immer mehr sein als sie. Sie können uns nicht alle töten! Wir betteln nicht mehr, wir fordern Gleichheit. Vorwärts!« (jh)

