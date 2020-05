»Marktversagen: Enteignung als Korrektiv?« Onlinevortrag mit anschließender Diskussion über Enteignung, Vergesellschaftung und Demokratisierung. Heute, 26.5., 19 Uhr, www.facebook.com/events/2524718701121961. Veranstalter: Oxi, Karl-Dietz-Verlag, Rosa-Luxemburg-Stiftung u. a.

»Das Geschlecht der Revolution«.Onlinevortrag und Diskussion mit Bini Adamczak über die Kernaussagen ihres Buches »Beziehungsweise Revolution – 1917, 1968 und kommende«. Heute, 26.5., 19 Uhr, Anmeldung: ­post@rls-nrw.de. Die Veranstaltung findet in »Zoom« statt, Zugangsdaten nach Anmeldung. Veranstalter: Rosa-­Luxemburg-Stiftung

»Einführung in das politisch-philosophische Denken Antonio Gramscis«. Onlinevortrag mit anschließender Diskussion mit Andreas Merkens (­Rosa-Luxemburg-Stiftung). Vortrag und Diskussion finden als Videokonferenz in »Zoom« statt: https://us02web.zoom.us/j/88110885774; Meeting-ID: 881 1088 5774. Heute, 25.5., 20 Uhr. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Heilbronn

»Wir können auch anders!«Betriebsbesetzung und Produktion in Selbstverwaltung als Antwort auf Krise und Arbeitslosigkeit – Dritte Veranstaltung: »Wie verlaufen Betriebsbesetzungen, was geschieht mit und in den Betrieben, und wie können wir das auf unseren heutigen Kontext übertragen?« Im Vorfeld werden Texte und kurze Filme bereitgestellt. Mittwoch, 27.5., 17 Uhr, Anmeldung: https://lamapoll.de/Anmeldung_Webinar_2020. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung